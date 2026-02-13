O Jacareí encara o São Caetano na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela quarta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.
Em clima de Carnaval, o Jacaré do Vale, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, busca a segunda vitória no campeonato e a primeira em casa. No meio de semana, após duas derrotas nas duas primeiras rodadas, triunfou fora de casa sobre o Jabaquara, em Santos.
Desta vez, quer repetir o feito em casa, já que no único jogo como mandante, o ex-Atlético Joseense perdeu para a Inter de Bebedouro, em jogo que durou dois dias por conta das chuvas.
Agora, a previsão é de sol e o torcedor terá nova chance de ver o novo time da cidade em campo. No momento, a equipe tem 3 pontos, em nono lugar, uma posição atrás da zona de classificação.
Já o adversário de logo mais, que nos bons tempos foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores e campeão paulista, agora está em quinto lugar, com 6 pontos.