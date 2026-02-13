14 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DU CAMPUSANO

Jacareí encara o São Caetano e busca a 2ª vitória na Série A-4

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Carlos Henrique/Divulgação
Jacareí encara o São Caetano e busca a 2ª vitória na Série A-4
Jacareí encara o São Caetano e busca a 2ª vitória na Série A-4

O Jacareí encara o São Caetano na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela quarta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em clima de Carnaval, o Jacaré do Vale, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, busca a segunda vitória no campeonato e a primeira em casa. No meio de semana, após duas derrotas nas duas primeiras rodadas, triunfou fora de casa sobre o Jabaquara, em Santos.

Desta vez, quer repetir o feito em casa, já que no único jogo como mandante, o ex-Atlético Joseense perdeu para a Inter de Bebedouro, em jogo que durou dois dias por conta das chuvas.

Agora, a previsão é de sol e o torcedor terá nova chance de ver o novo time da cidade em campo. No momento, a equipe tem 3 pontos, em nono lugar, uma posição atrás da zona de classificação.

Já o adversário de logo mais, que nos bons tempos foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores e campeão paulista, agora está em quinto lugar, com 6 pontos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários