O Jacareí encara o São Caetano na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela quarta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em clima de Carnaval, o Jacaré do Vale, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, busca a segunda vitória no campeonato e a primeira em casa. No meio de semana, após duas derrotas nas duas primeiras rodadas, triunfou fora de casa sobre o Jabaquara, em Santos.