A programação de Carnaval infantil em São José dos Campos contará com dois finais de semana de atrações gratuitas, entre os dias 16 e 22 de fevereiro, com oficinas, marchinhas, blocos temáticos e shows voltados para toda a família.

A programação diária começa às 14h, com marchinhas e músicas infantis, seguida de aula de dança às 14h45, brincadeiras às 15h40, shows às 16h, desfile de fantasias às 18h e encerramento às 18h30.

As 100 primeiras crianças receberão brindes em cada data.