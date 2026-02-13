A programação de Carnaval infantil em São José dos Campos contará com dois finais de semana de atrações gratuitas, entre os dias 16 e 22 de fevereiro, com oficinas, marchinhas, blocos temáticos e shows voltados para toda a família.
A programação diária começa às 14h, com marchinhas e músicas infantis, seguida de aula de dança às 14h45, brincadeiras às 15h40, shows às 16h, desfile de fantasias às 18h e encerramento às 18h30.
As 100 primeiras crianças receberão brindes em cada data.
Carnaval
Nos dias 16 e 17 de fevereiro, a partir das 14h, as crianças poderão participar de oficinas temáticas e assistir as apresentações do Grupo Passarinheiros, que comanda a “Folia Passarinheira”.
O repertório acústico inclui marchinhas, sambas, frevos, ijexás e clássicos da música brasileira em ritmo carnavalesco.
As apresentações acontecem na segunda-feira (16), das 17h às 18h30, e na terça-feira (17), das 15h às 16h30.
Pós-Carnaval
A programação continua nos dias 21 e 22 de fevereiro com o “Bloquinho”, evento de pós-Carnaval que reúne shows, aula de dança com coreografias de ritmos brasileiros, brincadeiras com personagens e desfile de fantasias.
No sábado (21), a animação fica por conta da Trupe Gente Miúda.
Já no domingo (22), o destaque é o Bloquinho da Galinha D’Angola, ambos com apresentações das 16h às 18h
O evento
De acordo com a organização, a proposta é oferecer uma opção de lazer cultural e gratuita voltada às famílias em um ambiente acolhedor.
As atividades são promovidas pelo CenterVale Shopping, com entrada gratuita, e serão realizadas na praça de eventos e no Piso Vale, em frente à loja Riachuelo.
O shopping fica na avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9.403, Jardim Oswaldo Cruz.