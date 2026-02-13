15 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CULTURA

Bloco 'Os Cride' leva sucessos dos Titãs ao Carnaval de Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Facebook
Bloco Os Cride se apresenta em Pindamonhangaba
Bloco Os Cride se apresenta em Pindamonhangaba

O Bloco "Os Cride" se apresenta no próximo domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, no Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba.

Com início marcado para as 11h, o grupo leva ao carnaval versões rítmicas dos sucessos da banda Titãs, unindo a sonoridade do rock à energia da folia em um ambiente voltado para todas as idades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fundado em 2019, o bloco teve sua estreia no próprio Bosque da Princesa e utiliza um nome inspirado em um bordão de Ronald Golias na música “Televisão”.

A proposta busca manter um espírito familiar e descontraído, apresentando-se como uma opção para os foliões que apreciam a mistura entre guitarras e o clima carnavalesco.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários