O Bloco "Os Cride" se apresenta no próximo domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, no Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba.

Com início marcado para as 11h, o grupo leva ao carnaval versões rítmicas dos sucessos da banda Titãs, unindo a sonoridade do rock à energia da folia em um ambiente voltado para todas as idades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp