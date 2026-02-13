Um caminhoneiro de 56 anos foi vítima de roubo à mão armada na noite de quinta-feira (12), no acesso da Rodovia Dom Pedro 1º, km 4, na zona rural de Jacareí.
A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações de Polícia Militar) após a informação de que dois indivíduos haviam roubado o motorista, que estava parado no entroncamento da rodovia com a Via Dutra.
No local, os policiais realizaram buscas em uma área de mata por onde os suspeitos teriam fugido. Três homens foram avistados e correram e dois conseguiram escapar, mas um suspeito, F.F.S.G., de 35 anos, foi detido.
Próximo a ele, os policiais localizaram uma bolsa com pertences da vítima. O suspeito foi levado até um posto de combustíveis onde estava o caminhoneiro, C.H.S., que reconheceu tanto os objetos quanto o detido como um dos autores do crime.
Foram recuperados um telefone celular Samsung, avaliado em aproximadamente R$ 600, uma carteira avaliada em R$ 50 e uma aliança estimada em R$ 1.500.
Segundo relato da vítima, o crime foi praticado por mais de um agente e com emprego de arma de fogo, embora a arma não tenha sido apresentada no plantão policial.
O capturado foi preso em flagrante por roubo e encaminhado ao centro de triagem, permanecendo à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Jacareí.