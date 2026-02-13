Um caminhoneiro de 56 anos foi vítima de roubo à mão armada na noite de quinta-feira (12), no acesso da Rodovia Dom Pedro 1º, km 4, na zona rural de Jacareí.

A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações de Polícia Militar) após a informação de que dois indivíduos haviam roubado o motorista, que estava parado no entroncamento da rodovia com a Via Dutra.

