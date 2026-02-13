O Baile do Hawaii 2026, do Clube de Campo Santa Rita, foi marcado por elegância, muita música boa e animada, em um ambiente acolhedor, onde cada detalhe refletiu o compromisso da AESJ em oferecer experiências de qualidade e momentos memoráveis aos seus associados no sábado passado, em São José dos Campos.
Sob o comando da @matrieventos, com uma decoração temática cuidadosamente planejada por @allanarrudadecor, os presentes desfrutaram do buffet do @expressogourmet, dos drinks exclusivos da @xbaroficial e da animação contagiante da banda Phaser, que garantiu o ritmo da festa e manteve viva a energia do nosso tradicional pré-carnaval.
O Baile do Hawaii se consolida como uma noite pensada para celebrar bons encontros, em uma atmosfera sofisticada e ao mesmo tempo descontraída, pensada para quem valoriza boas experiências que tornam o nosso Clube ainda mais especial.
Festa para a criançada
O Bloco do Lobatinho aconteceu também neste último sábado, na Praça Ulisses Guimarães, em comemoração aos 56 anos da Escola Monteiro Lobato. Voltado para alunos, familiares e a comunidade de São José dos Campos, o bloco levou cor, alegria e música ao Jardim Aquárius. A festa foi marcada por um clima tranquilo, familiar e seguro, celebrando a infância e a história da escola em um pré-carnaval na cidade.