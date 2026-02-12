13 de fevereiro de 2026
OPERAÇÃO

'Salomão', rei do tráfico no Vale, é preso em operação de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Salomão foi preso pela polícia
Salomão foi preso pela polícia

A Deic de Taubaté deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) a Operação “Salomão”, com o objetivo de cumprir mandado de prisão temporária contra um homem conhecido pelo apelido de “Salomão”, apontado como responsável pelo fornecimento de drogas em grande escala para traficantes do Vale do Paraíba e outras cidades da região.

A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Força Tática, Baep e equipes da Polícia Civil de diferentes unidades.

Durante a operação, foram realizadas diligências e cumpridos mandados de busca nas cidades de Caraguatatuba, Jundiaí e Caçapava.

O investigado não foi localizado nos primeiros endereços apurados pelas equipes. Posteriormente, ele foi encontrado em uma área rural de Caçapava, onde acabou preso em flagrante por tráfico de drogas, além do cumprimento da ordem de prisão temporária.

Outro homem que estava no local também foi preso em flagrante.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema de abastecimento de drogas na região.

