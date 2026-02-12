A Deic de Taubaté deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) a Operação “Salomão”, com o objetivo de cumprir mandado de prisão temporária contra um homem conhecido pelo apelido de “Salomão”, apontado como responsável pelo fornecimento de drogas em grande escala para traficantes do Vale do Paraíba e outras cidades da região.

A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Força Tática, Baep e equipes da Polícia Civil de diferentes unidades.

Durante a operação, foram realizadas diligências e cumpridos mandados de busca nas cidades de Caraguatatuba, Jundiaí e Caçapava.