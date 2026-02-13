Uma suposta traição teria sido apontada como motivação para a tragédia que terminou com a morte de duas crianças e do próprio pai na madrugada desta quinta-feira (12). Antes do crime, o homem publicou uma carta nas redes sociais mencionando problemas no casamento. O conteúdo foi apagado pouco depois.
O caso ocorreu em Itumbiara, no sul de Goiás. Thales Machado matou os dois filhos, de 8 e 12 anos, e, em seguida, tirou a própria vida.
Na mensagem divulgada antes do ocorrido, ele relatava dificuldades na relação conjugal e afirmava que a esposa teria viajado para São Paulo para encontrar outra pessoa. No texto, também mencionava os 15 anos de vida familiar e pedia perdão aos parentes.
Em outro trecho, ele direcionou um pedido de desculpas a familiares e ao prefeito do município, Dione Araújo, que é pai da esposa e avô das crianças. Ao final da publicação, escreveu uma despedida e solicitou perdão pelo que, segundo ele, jamais imaginou que aconteceria. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da tragédia.