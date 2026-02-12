Municipalização

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta quarta-feira (11) que iniciará, ainda esse ano, o processo de municipalização de mais sete escolas estaduais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Transição

Segundo a Prefeitura, "as unidades passarão por transição administrativa e pedagógica para que, a partir do ano letivo de 2027, estejam oficialmente integradas à rede de ensino municipal, com atendimento aos anos iniciais e aos anos finais do ensino fundamental".