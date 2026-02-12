Municipalização
A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta quarta-feira (11) que iniciará, ainda esse ano, o processo de municipalização de mais sete escolas estaduais.
Transição
Segundo a Prefeitura, "as unidades passarão por transição administrativa e pedagógica para que, a partir do ano letivo de 2027, estejam oficialmente integradas à rede de ensino municipal, com atendimento aos anos iniciais e aos anos finais do ensino fundamental".
Alunos
Com a medida, a rede municipal passará a atender mais 2.235 alunos dos anos iniciais e 2.247 dos anos finais, totalizando cerca 4.482 novos estudantes.
Plano
Ainda de acordo com a Prefeitura, a medida "faz parte das diretrizes do Plano Municipal de Educação, que prevê a municipalização gradativa das escolas estaduais de ensino fundamental, fortalecendo a gestão local e ampliando a autonomia pedagógica da rede".
Escolas
As escolas que serão municipalizadas são: EE Ana Herondina Soares Schychof (Vista Verde), EE Domingos de Macedo Custódio (Vila São Benedito), EE Francisco João Leme (Alto da Ponte), EE João Ferreira dos Santos (Jardim das Cerejeiras), EE João Morotti Filho (Bom Retiro), EE Ubirajara Berna de Chiara (Jardim das Flores) e EE Wilma Ragazzi Boccardo (Parque Industrial).
Anteriormente
Nos últimos anos, o município já realizou a municipalização de outras 17 escolas estaduais: Emefi Felício Savastano (Monte Castelo), Emefi Maurício Anisse Cury (Jardim São Dimas), Emefi Suely Antunes de Mello (Centro), Emefi Adélia Chucri Neme (Vila Industrial), Emefi Amintas Rocha Brito (Castanheira), Emefi Arlete Eloiza Teixeira (Nova Detroit), Emefi Eunice Rodrigues (Vila São Geraldo), Emefi Santana do Paraíba (Santana), Emefi Zilda Altimira Soci (Vila Paiva), Emefi Iracema Ribeiro Freitas (Vila Iracema), Emefi Júlia Rodrigues (São Judas Tadeu), Emefi Edewaldo Sant'Ana (Jardim América), Emefi Henriqueta Costa Porto (Parque Industrial), Emefi José Frederico Marques (Campo dos Alemães), Emefi Maria Gomide de Souza (Morumbi), Emefi Najla Jamile Araújo (Dom Pedro I) e Emefi Nelson Ferreira da Silva (Bosque dos Eucaliptos).