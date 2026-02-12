Erick Lemos, de 47 anos, foi localizado na noite desta quarta-feira (11), em Taubaté.

O líder de setor estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (9), quando saiu do seu local de trabalho por volta das 9h40 e não foi mais visto, gerando uma mobilização de familiares e amigos.

