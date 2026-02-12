12 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FIM DA ANGÚSTIA

Após 2 dias desaparecido, Erick é encontrado com vida em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Erick Lemos foi localizado em Taubaté
Erick Lemos foi localizado em Taubaté

Erick Lemos, de 47 anos, foi localizado na noite desta quarta-feira (11), em Taubaté.

O líder de setor estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (9), quando saiu do seu local de trabalho por volta das 9h40 e não foi mais visto, gerando uma mobilização de familiares e amigos.

Durante os dois dias de busca, a família não conseguiu estabelecer contato telefônico com Erick, o que aumentou a preocupação de seus dois filhos, de 12 e 21 anos.

Após o reencontro, a irmã de Erick, Fernanda, expressou alívio e agradeceu pelo apoio e pelas iniciativas de divulgação que ajudaram a espalhar o alerta sobre o desaparecimento.

