O DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, está com inscrições abertas para processos seletivos de bolsistas com valores que chegam a R$ 7.000 por mês. As oportunidades são para atuação em áreas estratégicas do setor aeroespacial brasileiro.

As exigências de formação e experiência para cada vaga constam no edital.

