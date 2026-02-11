O DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, está com inscrições abertas para processos seletivos de bolsistas com valores que chegam a R$ 7.000 por mês. As oportunidades são para atuação em áreas estratégicas do setor aeroespacial brasileiro.
As exigências de formação e experiência para cada vaga constam no edital.
As vagas contemplam candidatos de nível médio e superior e fazem parte de iniciativas voltadas à inovação, tecnologia e gestão do conhecimento.
Bolsas de R$ 4.000 para nível médio
Para candidatos com ensino médio completo, a bolsa é de R$ 4.000 mensais.
As oportunidades são nas áreas de:
- Processos de propriedade intelectual;
- Transferência de tecnologia;
- Desenvolvimento de sistemas;
- Gestão de dados de inovação;
Os requisitos técnicos específicos para cada função estão detalhados no edital.
Bolsas de R$ 7.000 para nível superior
Já para nível superior, as bolsas chegam a R$ 7.000 mensais.
As áreas contempladas incluem:
- Gestão do conhecimento e memória técnica;
- Comunicação estratégica e difusão tecnológica;
- Propriedade intelectual;
- Transferência de tecnologia e inovação;
As exigências de formação e experiência variam conforme a vaga e também estão descritas no edital oficial.
Como se inscrever nas bolsas do DCTA
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, até o dia 23 de fevereiro de 2026. O e-mail para envio: bolsas@patria.org.br
Os candidatos devem anexar:
- Currículo atualizado
- Histórico escolar ou certificado
- No assunto do e-mail, é obrigatório informar o nome completo seguido do título da bolsa pretendida, conforme indicado no edital.
Oportunidade estratégica em São José dos Campos
O DCTA é um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento aeroespacial do Brasil, com sede em São José, cidade referência nacional em tecnologia e inovação.
A abertura das bolsas reforça o papel estratégico do município no setor aeroespacial e amplia oportunidades para profissionais interessados em atuar na área.