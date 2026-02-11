12 de fevereiro de 2026
DCTA tem bolsa de até R$ 7.000 em SJC; veja como se inscrever

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

O DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, está com inscrições abertas para processos seletivos de bolsistas com valores que chegam a R$ 7.000 por mês. As oportunidades são para atuação em áreas estratégicas do setor aeroespacial brasileiro.

As exigências de formação e experiência para cada vaga constam no edital.

As vagas contemplam candidatos de nível médio e superior e fazem parte de iniciativas voltadas à inovação, tecnologia e gestão do conhecimento.

Bolsas de R$ 4.000 para nível médio

Para candidatos com ensino médio completo, a bolsa é de R$ 4.000 mensais.

As oportunidades são nas áreas de:

  • Processos de propriedade intelectual;
  • Transferência de tecnologia;
  • Desenvolvimento de sistemas;
  • Gestão de dados de inovação;

Os requisitos técnicos específicos para cada função estão detalhados no edital.

Bolsas de R$ 7.000 para nível superior

Já para nível superior, as bolsas chegam a R$ 7.000 mensais.

As áreas contempladas incluem:

  • Gestão do conhecimento e memória técnica;
  • Comunicação estratégica e difusão tecnológica;
  • Propriedade intelectual;
  • Transferência de tecnologia e inovação;

As exigências de formação e experiência variam conforme a vaga e também estão descritas no edital oficial.

Como se inscrever nas bolsas do DCTA

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, até o dia 23 de fevereiro de 2026. O e-mail para envio: bolsas@patria.org.br

Os candidatos devem anexar:

  • Currículo atualizado
  • Histórico escolar ou certificado
  • No assunto do e-mail, é obrigatório informar o nome completo seguido do título da bolsa pretendida, conforme indicado no edital.

Oportunidade estratégica em São José dos Campos

O DCTA é um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento aeroespacial do Brasil, com sede em São José, cidade referência nacional em tecnologia e inovação.

A abertura das bolsas reforça o papel estratégico do município no setor aeroespacial e amplia oportunidades para profissionais interessados em atuar na área.

