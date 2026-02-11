11 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

DCTA abre seleção para programa de bolsas de até R$ 7 mil em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Bolsas para profissionais no DCTA podem chegar a R$ 7 mil
Bolsas para profissionais no DCTA podem chegar a R$ 7 mil

O DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, está com inscrições abertas para diversos processos seletivos de bolsistas para atuação em polos estratégicos do setor aeroespacial brasileiro.

Para o nível médio, as oportunidades com bolsa de R$ 4.000 contemplam as áreas de processos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia e desenvolvimento de sistemas e gestão de dados de inovação. Os requisitos técnicos específicos para cada função constam no edital.

Já para o nível superior, as seleções oferecem bolsa de R$ 7.000 e abrangem as áreas de gestão do conhecimento e memória técnica, comunicação estratégica e difusão tecnológica, propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e propriedade intelectual. 

As exigências de formação e experiência para cada vaga constam no edital.

Inscrições

As inscrições para todas as vagas devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail bolsas@patria.org.br até o prazo de 23 de fevereiro de 2026.

Os candidatos devem enviar currículo e histórico escolar ou certificado.

No assunto do e-mail, deve-se informar o nome completo seguido do título da bolsa pretendida, conforme especificado em cada edital.

