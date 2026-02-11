O DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, está com inscrições abertas para diversos processos seletivos de bolsistas para atuação em polos estratégicos do setor aeroespacial brasileiro.

Para o nível médio, as oportunidades com bolsa de R$ 4.000 contemplam as áreas de processos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia e desenvolvimento de sistemas e gestão de dados de inovação. Os requisitos técnicos específicos para cada função constam no edital.

