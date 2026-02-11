Um homem de 40 anos ficou ferido após ser atingido por uma facada durante uma discussão com a companheira, de 30 anos, grávida e mãe de oito filhos, na madrugada desta quarta-feira (11), na região do Banhado, área central de São José dos Campos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação aconteceu por volta das 3h40. Guardas civis municipais informaram que estavam na base do Banhado quando um veículo parou no local e o motorista pediu socorro, relatando ter sido esfaqueado. Ele foi levado ao pronto-socorro da Vila Industrial, onde permaneceu internado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Discussão teria começado dentro do carro