Um homem de 40 anos ficou ferido após ser atingido por uma facada durante uma discussão com a companheira, de 30 anos, grávida e mãe de oito filhos, na madrugada desta quarta-feira (11), na região do Banhado, área central de São José dos Campos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a situação aconteceu por volta das 3h40. Guardas civis municipais informaram que estavam na base do Banhado quando um veículo parou no local e o motorista pediu socorro, relatando ter sido esfaqueado. Ele foi levado ao pronto-socorro da Vila Industrial, onde permaneceu internado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.
Discussão teria começado dentro do carro
Segundo o registro policial, a mulher afirmou que pretendia sair para realizar programas noturnos com o objetivo de sustentar os filhos. Ainda conforme o depoimento, o companheiro teria se revoltado com a decisão e iniciado agressões físicas dentro do veículo, puxando-a pelos cabelos e pelas roupas.
Ela relatou que conseguiu sair do carro e que outras pessoas que estavam na região presenciaram a agressão. Entre elas, uma travesti de 39 anos, que declarou à polícia ter intervindo ao ver a gestante sendo agredida.
De acordo com o depoimento, a intervenção ocorreu para interromper a violência. A travesti afirmou que desferiu um único golpe de faca nas costas do homem. A arma foi apreendida e lacrada para perícia.
Caso pode ser tratado como legítima defesa
No despacho inicial, a autoridade policial considerou que, com base nas versões apresentadas no plantão, a agressão com faca teria ocorrido para cessar uma violência em andamento contra a gestante. Por esse motivo, não houve prisão em flagrante no momento da ocorrência.
O delegado destacou que a dinâmica dos fatos ainda não está totalmente esclarecida e que novas oitivas, além da análise de imagens e perícias, serão realizadas. O caso será encaminhado para unidade especializada da Polícia Civil de São José.