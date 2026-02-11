A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a recuperação da galeria de águas pluviais na Rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial.
O processo começou nesta terça-feira (10) e busca conter uma cratera aberta após o rompimento da rede de drenagem, que causou afundamento do solo e ameaça a estrutura de imóveis vizinhos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Etapas
A obra, executada pela Urbam (Urbanizadora Municipal), será dividida em três fases:
- Contenção e Sondagem: Estabilização das erosões e análise geotécnica do solo.
- Preenchimento de Vazios: Injeção de material técnico para eliminar espaços ocos no solo causados pela deterioração dos tubos metálicos antigos.
- Nova Galeria: Instalação de uma rede paralela por método não destrutivo, minimizando impactos na superfície e nas edificações.
Inicialmente, as equipes trabalham no aterramento com camadas de pedras próximo à Praça Antônio Moreira Vita.
Com a conclusão desse trecho, o serviço seguirá para a esquina com a rua Roberto Baranov.
Segurança
Segundo a administração municipal, o uso do método não destrutivo foi escolhido para garantir a segurança das fundações do condomínio vizinho e manter a mobilidade urbana da via.
Sondagens geológicas contínuas monitoram as condições estruturais da área durante toda a execução.
A nova galeria substituirá a estrutura colapsada, interrompendo o processo erosivo e restabelecendo a integridade do pavimento.