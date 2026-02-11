11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
REFORMA ESTRUTURAL

Prefeitura inicia aterramento das crateras do Jardim Imperial

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Início do aterramento da cratera aberta no bairro Jardim Imperial
Início do aterramento da cratera aberta no bairro Jardim Imperial

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a recuperação da galeria de águas pluviais na Rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial.

O processo começou nesta terça-feira (10) e busca conter uma cratera aberta após o rompimento da rede de drenagem, que causou afundamento do solo e ameaça a estrutura de imóveis vizinhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Etapas

A obra, executada pela Urbam (Urbanizadora Municipal), será dividida em três fases:

  • Contenção e Sondagem: Estabilização das erosões e análise geotécnica do solo.
  • Preenchimento de Vazios: Injeção de material técnico para eliminar espaços ocos no solo causados pela deterioração dos tubos metálicos antigos.
  • Nova Galeria: Instalação de uma rede paralela por método não destrutivo, minimizando impactos na superfície e nas edificações.

Inicialmente, as equipes trabalham no aterramento com camadas de pedras próximo à Praça Antônio Moreira Vita.

Com a conclusão desse trecho, o serviço seguirá para a esquina com a rua Roberto Baranov.

Segurança

Segundo a administração municipal, o uso do método não destrutivo foi escolhido para garantir a segurança das fundações do condomínio vizinho e manter a mobilidade urbana da via.

Sondagens geológicas contínuas monitoram as condições estruturais da área durante toda a execução.

A nova galeria substituirá a estrutura colapsada, interrompendo o processo erosivo e restabelecendo a integridade do pavimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários