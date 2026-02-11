A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a recuperação da galeria de águas pluviais na Rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial.

O processo começou nesta terça-feira (10) e busca conter uma cratera aberta após o rompimento da rede de drenagem, que causou afundamento do solo e ameaça a estrutura de imóveis vizinhos.

Etapas