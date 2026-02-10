Uma área com equipamentos do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Tecelagem Parahyba, em um total de 521 mil metros quadrados, na região norte de São José dos Campos, será leiloada no dia 17 de abril deste ano. O lance inicial é de R$ 195 milhões.

A área inclui a Usina de Leite e a arquibancada da Praça de Esportes que servia à Associação Desportiva da tradicional Tecelagem. Os projetos foram assinados por Reno Levi e Roberto Burle Marx. Ambos os equipamentos foram tombados pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em reconhecimento à importância histórico-cultural.