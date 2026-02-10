Uma área com equipamentos do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Tecelagem Parahyba, em um total de 521 mil metros quadrados, na região norte de São José dos Campos, será leiloada no dia 17 de abril deste ano. O lance inicial é de R$ 195 milhões.
A área inclui a Usina de Leite e a arquibancada da Praça de Esportes que servia à Associação Desportiva da tradicional Tecelagem. Os projetos foram assinados por Reno Levi e Roberto Burle Marx. Ambos os equipamentos foram tombados pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em reconhecimento à importância histórico-cultural.
A área tem acesso pela avenida Olivo Gomes e pela rua Paulo Madureira Lebrão, sendo vizinha ao Parque da Cidade e ao rio Paraíba do Sul, em Santana, na região norte de São José.
De acordo com a descrição do leilão, a área possui 82,434 mil m² de área de preservação permanente, além dos equipamentos tombados. Também há restrições de construção que deverão atender às legislações municipais, como o Plano Diretor.
OVALE apurou que a área pertence a Jayme Chede Filho, Luís Fernando de Abreu Sodré Santoro e José Eduardo de Abreu Sodré Santoro. O leilão será conduzido pela casa de leilões Sodré Santoro.
De acordo com o leiloeiro, os proprietários decidiram vender a área após o falecimento de Jayme Chede, que estava à frente dos projetos pretendidos para a localidade.
Características.
A empresa de leilão confirmou que estão tombadas pelo Iphan a arquibancada da Praça de Esportes (clube) e a fachada da Usina de Leite, que impõe ao proprietário a “obrigação de assim conservá-las”.
O leiloeiro informou que isso não impede de o comprador utilizar as estruturas como parte de outros projetos ao redor, preservando-as em razão de sua importância histórico-cultural, integrantes de projetos paisagísticos liderados por Rino Levi e Burle Marx.
A Sodré Santoro explicou que a avaliação do valor da área foi lastreada em "estudo imobiliário desenvolvido por empresa especializada, que levou em consideração o tamanho da área, sua área construída, com piscina, salão, campo de futebol e, sobretudo, sua localização".
“Além disso, também foi relevante para a composição do valor todo contexto histórico envolvido sobre a área, com construções assinadas por profissionais de renome e que, por isso, conferem à área múltiplas opções de aproveitamento e exploração”, disse a empresa.
Os interessados já podem dar lances para o leilão, que tem previsão de ser encerrado no dia 17 de abril, às 11h. Os lances devem ser dados de forma exclusivamente eletrônica, no site do leiloeiro (veja aqui). Deve-se cadastrar no site e oferecer os lances a partir do valor da avaliação do bem.
“O imóvel está sendo leiloado no estado em que se encontra, tanto em termos físicos quanto em termos documentais, cabendo exclusivamente ao comprador se informar antecipadamente sobre tais estados e efetuar seus lances considerando possíveis regularizações posteriores ao leilão”, diz trecho das regras do leilão.