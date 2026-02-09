Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos após o filho, de 2 anos, dar entrada já sem vida em uma unidade de saúde na noite de domingo (8). A criança apresentava diversos hematomas pelo corpo e sinais que levantaram suspeita de violência, segundo relataram profissionais médicos à polícia.
O caso foi registrado em um hospital particular de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com a coordenação da unidade, o menino foi levado pela mãe e pelo namorado por volta das 22h50, com lesões na cabeça, rosto e costas, além de indícios que podem apontar violência sexual.
Ainda conforme os profissionais de saúde, a criança já havia sido atendida no mesmo hospital no dia 23 de janeiro, também com ferimentos considerados suspeitos. Na ocasião, o Conselho Tutelar chegou a ser acionado. Diante do novo atendimento e da confirmação da morte, a Polícia Militar foi chamada imediatamente.
Em depoimento, a mãe afirmou que o filho passou o dia normalmente, jantou e depois foi dormir. Segundo ela, após tomar banho com o namorado, percebeu que a criança estava com o corpo mole e havia vomitado, pedindo ajuda para levá-lo ao hospital.
Sobre as lesões, a mulher declarou que o ferimento na cabeça poderia ter ocorrido durante o trajeto até a unidade de saúde. Já os sinais de possível abuso foram justificados por ela como consequência de problemas intestinais e uso de supositório — versão que, segundo a ocorrência, foi corroborada pelo pai biológico da criança.
A perícia técnica foi acionada, mas considerou os vestígios iniciais inconclusivos. Foi solicitado exame de necropsia para apontar a causa da morte.
Diante das evidências e do histórico de atendimentos, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos e encaminhada à delegacia, onde o caso segue sob investigação.