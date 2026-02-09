Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos após o filho, de 2 anos, dar entrada já sem vida em uma unidade de saúde na noite de domingo (8). A criança apresentava diversos hematomas pelo corpo e sinais que levantaram suspeita de violência, segundo relataram profissionais médicos à polícia.

O caso foi registrado em um hospital particular de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com a coordenação da unidade, o menino foi levado pela mãe e pelo namorado por volta das 22h50, com lesões na cabeça, rosto e costas, além de indícios que podem apontar violência sexual.