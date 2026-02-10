Um homem de 28 anos que foi preso em São José dos Campos, em 25 de janeiro deste ano, acusado de extorsão mediante sequestro ocorrido em Caçapava, cuja vítima foi uma mulher de 30 anos, tinha uma “lista para matar” com o nome de desafetos e até de um policial.

Eliel Silva Lima tem longa ficha criminal desde a adolescência e está envolvido em uma guerra entre gangues violentas em São José, segundo a investigação policial.