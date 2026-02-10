Um homem de 28 anos que foi preso em São José dos Campos, em 25 de janeiro deste ano, acusado de extorsão mediante sequestro ocorrido em Caçapava, cuja vítima foi uma mulher de 30 anos, tinha uma “lista para matar” com o nome de desafetos e até de um policial.
Eliel Silva Lima tem longa ficha criminal desde a adolescência e está envolvido em uma guerra entre gangues violentas em São José, segundo a investigação policial.
O conflito fez com que Eliel sofresse uma tentativa de homicídio em 24 de outubro de 2025, por volta das 9h40, na rua José Roberto de Souza, no bairro Vista Verde, região leste de São José. Ele foi baleado por um homem que desceu de um carro e depois fugiu. Eliel foi socorrido e sobreviveu.
Ele passou a ser investigado como autor do homicídio de Luís Henrique Alves de França, ocorrido em 6 de dezembro de 2025. Conhecido como “Capivara”, Luís Henrique seria um dos homens que tentaram matá-lo em 24 de outubro.
O outro, ainda segundo a polícia, seria Pedro Diório da Silva, que dirigia o carro em que morreu a vendedora Camile Santos, então com 19 anos, morta a tiros em novembro de 2023, no Residencial União, zona sul de São José dos Campos. Pedro foi preso nesta segunda-feira (9). Os dois eram desafetos de Eliel e estavam em guerra entre eles.
Lista para matar.
Vídeo da câmera de segurança mostra um Ford Ka cinza parando em frente a um centro automotivo onde estava Eliel. Um homem desce e efetua vários disparos em direção ao interior da loja, deixando o local após poucos segundos.
Interrogado pelos policiais, Eliel disse apenas que o atirador era um homem da zona sul. Ele não revelou o nome e disse que “daria seu jeito”. Os policiais tentaram demovê-lo da ideia de vingança, mas ele disse que “já estava há muito tempo no crime para ser taxado de cagueta [delator]”.
A investigação mostrou que Eliel já sabia que o autor dos disparos era Luís Henrique, morador da zona sul de São José. E mesmo diante da advertência dos policiais, ele começou a planejar o homicídio de “Capivara”.
Quando estava preso, segundo a polícia, foi encontrada uma carta na cela de Eliel, que possuía uma lista de pessoas a serem mortas por ele. Havia desafetos e um policial, além do nome de “Capivara”.
Mesmo diante de vários crimes, Eliel estava em liberdade provisória e sem uso de tornozeleira. Ele foi preso após o caso de extorsão mediante sequestro ocorrido na cidade de Caçapava, em 25 de janeiro.
Além de práticas criminosas desde a adolescência, segundo a polícia, Eliel tem envolvimento com o tráfico de drogas, antes e depois de adulto, sendo flagrado em diversas oportunidades na posse de entorpecentes de diferentes naturezas, dinheiro em espécie e objetos típicos do tráfico. Há registros ainda de participação em ocorrências envolvendo veículos roubados ou adulterados, bem como em roubos de grande vulto, praticados em concurso de agentes e com uso de armas de fogo, sendo reconhecido por vítimas e detido após cerco policial.