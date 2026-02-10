Vídeo de câmera de segurança mostra a execução de um homem de 30 anos na região sul de São José dos Campos. Ele foi morto por dois homens armados que invadiram a casa e alvejaram a vítima enquanto tentava fugir.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Investigação da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos identificou os dois autores. O homicídio ocorreu após uma briga por motivo fútil. Um dos investigados foi preso e o outro confessou o crime.
Igor Correia de Souza, 30 anos, foi assassinado a tiros no dia 10 de novembro do ano passado, em uma casa na rua Osvaldo Gonçalves Toledo, no Jardim dos Bandeirantes, região sul de São José.
Um dos autores foi preso em Caraguatatuba, em 22 de janeiro deste ano. O outro foi identificado pela Delegacia de Homicídios, que representou pela prisão temporária do suspeito, que foi interrogado nessa segunda-feira (9). O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, mas revogado em seguida.
A imagem mostra os dois homens armados invadindo a residência e atirando em Igor na rua, enquanto ele tentava fugir. Antes de escapar de moto, um dos matadores voltou e atirou na cabeça da vítima, caída ao chão. Os homens estavam de roupa escura e capacete.
Cavalo e carro.
Segundo a Polícia Civil, um dos autores, identificado com as iniciais K. R. V. S., de 20 anos, confessou o crime.
Ele contou que cerca de uma semana antes do homicídio, enquanto dirigia seu veículo pela Estada do Varadouro, cruzou com Igor que montava um cavalo. Eles tiveram um desentendimento por conta do espaço estreito na estrada, na qual passaria ou o veículo ou o cavalo.
O desentendimento escalou rapidamente para uma discussão e Igor teria dado um tapa no rosto do investigado, que ainda disse que teria ficado sabendo que Igor pretendia matá-lo. Em resposta, ele teria planejado a morte da vítima.