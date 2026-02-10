Vídeo de câmera de segurança mostra a execução de um homem de 30 anos na região sul de São José dos Campos. Ele foi morto por dois homens armados que invadiram a casa e alvejaram a vítima enquanto tentava fugir.

Investigação da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos identificou os dois autores. O homicídio ocorreu após uma briga por motivo fútil. Um dos investigados foi preso e o outro confessou o crime.