Uma forte chuva atingiu São José dos Campos no começo da noite desta sexta-feira (6). A tempestade teve início no fim da tarde e pegou muitos moradores de surpresa, especialmente durante o horário de retorno para casa.

Com o avanço da chuva, o trânsito ficou carregado em diversos pontos da cidade. Relatos enviados à reportagem indicam lentidão generalizada no deslocamento de motoristas. Imagens mostram tráfego intenso na Via Dutra, principal ligação da região, e também nas proximidades do pedágio de Jacareí, onde a circulação de veículos ficou bastante comprometida.