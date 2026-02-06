Uma forte chuva atingiu São José dos Campos no começo da noite desta sexta-feira (6). A tempestade teve início no fim da tarde e pegou muitos moradores de surpresa, especialmente durante o horário de retorno para casa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com o avanço da chuva, o trânsito ficou carregado em diversos pontos da cidade. Relatos enviados à reportagem indicam lentidão generalizada no deslocamento de motoristas. Imagens mostram tráfego intenso na Via Dutra, principal ligação da região, e também nas proximidades do pedágio de Jacareí, onde a circulação de veículos ficou bastante comprometida.
Em São José dos Campos, apesar do grande volume de água, não foram registrados problemas graves até o momento. Houve apenas pontos de alagamento, como na Avenida Bacabal, que exigiram atenção redobrada dos motoristas.
Já em Jacareí, a chuva provocou alagamentos em ruas da região central, causando transtornos a comerciantes e moradores. As autoridades seguem monitorando a situação e orientam a população a evitar áreas alagadas e redobrar os cuidados ao dirigir durante a chuva.