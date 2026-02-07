A guerra entre o CV (Comando Vermelho) e o PCC (Primeiro Comando da Capital) já deixa um rastro de chacinas, execuções com fuzil e crimes de extrema brutalidade, como a carbonização de corpos (prática conhecida no submundo do crime como “micro-ondas”).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tendo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte como palco, além das regiões de Araras, Piracicaba, Rio Claro e Limeira, o avanço do CV em território paulista, revelado por OVALE, rompeu um antigo equilíbrio criminoso e desencadeou uma reação violenta do PCC, resultando em uma escalada de homicídios que colocou a região entre as mais letais do estado de São Paulo.