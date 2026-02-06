Após ser condenada pela Justiça a dar andamento à regularização dos loteamentos Águas de Canindu e Chácaras Havaí, que ficam na região norte de São José dos Campos, a Prefeitura contratou uma empresa que ficará responsável pela realização de serviços técnicos durante esse processo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A RM Agroflorestal, que tem sede na Bahia, receberá R$ 1,2 milhão para prestar o serviço, que tem prazo de execução de um ano e meio. A empresa irá atuar até o último estágio do processo, que prevê a titulação de até 1.000 lotes como bens de propriedade dos moradores.