Ariela Brunelli e Luciana Valladão estão a mil por hora com a organização de mais uma festa carnavalesca “Concentra Mas Não Sai”, uma das mais tradicionais da região e que movimenta Guaratinguetá no sábado de carnaval. Vai ser no dia 14 de fevereiro, movimentando a tarde e parte da noite do Restaurante Luciana Valladão. As camisetas/convites da festa já estão sendo disputadíssimas – com vários lotes anunciados nas redes sociais da casa.

O evento tem o patrocínio master da clinica “AB Ana B. Schmidt Dermatologia Integrada Avançada. Bateria Show de Escola de Samba, Dj, Grupo Musical mas a grande atração musical desse ano será a cantora Luiza Possi. E todas as informações e reservas podem ser encontradas e realizadas no Instagram @restaurantedaluciana