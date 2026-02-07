Se tem uma época do ano em que as pessoas se permitem brincar mais com a própria imagem, essa época é o Carnaval. Brilhos quanto mais melhor, cores sem medo, acessórios exagerados, combinações que, em qualquer outro mês, seriam talvez, consideradas “ousadas demais”.

E a pergunta que eu sempre faço é: por que nos permitimos essas “extravagâncias” neste período e depois retornamos as nossas “caixinhas de pode não pode”? Uma pergunta que parece pedir uma resposta óbvia – porque é carnaval e depois retornamos a vida normal – mas segue o meu raciocínio que você vai ver que “na prática a teoria é outra”