Cumprindo agenda no Vale do Paraíba nesta quinta-feira (5), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou os estudos para o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto, antiga demanda dos moradores da região.

A meta é que a estrada seja ampliada a partir de Taubaté e chegue até Aparecida, numa primeira fase, e depois possivelmente até Cachoeira Paulista, para atender principalmente o turismo da fé.