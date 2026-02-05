06 de fevereiro de 2026
RODOVIA

Em Cruzeiro, Tarcísio confirma prolongamento da Carvalho Pinto

Por Xandu Alves | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Xandu Alves/OVALE
Tarcísio de Freitas (centro) inaugura o novo Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico
Tarcísio de Freitas (centro) inaugura o novo Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico

Cumprindo agenda no Vale do Paraíba nesta quinta-feira (5), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou os estudos para o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto, antiga demanda dos moradores da região.

A meta é que a estrada seja ampliada a partir de Taubaté e chegue até Aparecida, numa primeira fase, e depois possivelmente até Cachoeira Paulista, para atender principalmente o turismo da fé.

Tarcísio esteve na manhã desta quinta-feira (5) em Cruzeiro para inaugurar o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, que recebeu R$ 230 milhões de investimento do governo estadual.

“Já estamos trabalhando no projeto da extensão da Carvalho Pinto. Sabemos como esse projeto é importante para desafogar o tráfego na Via Dutra, para ajudar as cidades do Vale do Paraíba e incrementar o turismo. Nós vamos fazer isso, vamos fazer a diferença”, disse o governador.

Projeto executivo

Em setembro do ano passado, o governo estadual autorizou a contratação do projeto executivo para o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto no Vale do Paraíba.

Na ocasião, o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), cumprindo agenda em Aparecida, disse que o Estado autorizou a concessionária Ecopistas a contratar os projetos executivos e definir fornecedores para a obra, que só deve começar em dois anos. O investimento será de R$ 3,8 bilhões.

Para tanto, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) analisa um modelo inicial de ampliação do escopo do contrato com a Ecopistas, responsável pela Carvalho Pinto, para uma futura assunção deste novo trecho com esses novos investimentos.

“Essa é uma região que a gente passou um tempo da nossa vida e eu tenho muito carinho pelo nosso Vale, pelo nosso Circuito da Fé, pelo nosso Vale Histórico. E é muito bom a gente poder entregar. Vamos entregar mais coisas? Se Deus quiser”, disse Tarcísio em Cruzeiro.

