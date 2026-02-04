Feriado
As repartições públicas de Taubaté não terão expediente nessa quinta (5) e sexta-feira (6). O motivo é o feriado do dia 5, que marca a elevação de Taubaté à categoria de cidade, em 1842.
Expediente
Com o feriado e a emenda, o atendimento nos setores administrativos da Prefeitura e também na Câmara será retomado apenas na segunda-feira (9).
Lixo/limpeza
A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente sem interrupção, nos bairros atendidos, nesta quinta-feira. Já os serviços de limpeza e zeladoria funcionarão de forma parcial.
PEVs
Todos os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) estarão fechados no dia 5. As unidades do Parque Três Marias, Imaculada, Centro, Santa Tereza, Cecap, Parque Aeroporto, Santa Helena, Mourisco, Parque São Luiz e Parque Urupês funcionarão sexta-feira (das 7h às 17h) e sábado (das 8h às 12h). Já os PEVs Portal da Mantiqueira, Três Marias II, Piratininga e Jaraguá funcionarão normalmente na sexta-feira, sábado e domingo, das 7 às 19h.
Mercadão
Nesta quinta-feira, o Mercado Municipal funcionará da 6h às 13h. Nos dias seguintes, o local funcionará normalmente, sendo na sexta das 7h às 17h, no sábado das 6h às 14h e no domingo das 6h às 13h.
Mercatau
O Mercatau (Mercado Atacadista de Taubaté) terá a feira do atacado na quinta-feira (das 15h às 18h), e a feira do varejo na sexta-feira (das 16h às 20h) e no sábado (das 6h às 13h). Já no domingo será realizado o Feirão de Automóveis, das 8h às 12h.
Parques
Os parques municipais estarão abertos normalmente conforme o horário de funcionamento de cada local: Horto Municipal (7h às 17h); Jardim das Nações (7h às 22h); Monteiro Lobato (7h às 18h); Sedes (7h às 22h); e Quiririm (7h às 18h).
Cemitério
Durante o feriado, os cemitérios municipais do Belém e do Quiririm funcionarão normalmente das 7h às 12h e das 14h às 17h. A funerária municipal seguirá com funcionamento normal, 24h por dia.
Iluminação
Os serviços de manutenção pública, desenvolvido por empresa terceirizada, serão realizados normalmente. Os munícipes podem solicitar manutenção de iluminação pública por meio dos telefones 0800 779 2000 ou pelo WhatsApp (11) 99694-2431, em horário comercial.
Segurança/trânsito
A GCM (Guarda Civil Municipal) seguirá com atendimento 24h por meio do número 153. A Defesa Civil estará disponível recebendo chamados de ocorrências pelo telefone 199. Os agentes de trânsito também estarão nas ruas e pelo número de telefone 156.
Hospital Veterinário
O atendimento aos cães e gatos no Hospital Veterinário Público será suspenso na quinta-feira. A unidade volta a funcionar normalmente na sexta, das 8h às 17h.
Social
O Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) atenderá normalmente das 8h às 20h, pelo telefone (12) 99684-8596. As unidades do Cras (Centro de Referência da Assistência Social), do Creas (Centro de Referência Especializados de Assistência Social), Centro Pop, CCI (Centro de Convivência do Idoso), Centro Dia do Idoso, Centro Dia para Pessoa com Deficiência e o Cadastro Único terão os atendimentos suspensos na quinta-feira, retornando apenas na segunda-feira. O Conselho Tutelar atenderá por meio do telefone de plantão, no telefone (12) 99224-6061.
Saúde
Irão funcionar normalmente as unidades de urgência e emergência, como o Hmut (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), Pronto-Socorro Infantil, Pronto-Socorro Municipal e o Serviço de Verificação de Óbito.