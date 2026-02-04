Feriado

As repartições públicas de Taubaté não terão expediente nessa quinta (5) e sexta-feira (6). O motivo é o feriado do dia 5, que marca a elevação de Taubaté à categoria de cidade, em 1842.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Expediente

Com o feriado e a emenda, o atendimento nos setores administrativos da Prefeitura e também na Câmara será retomado apenas na segunda-feira (9).