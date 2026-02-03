Requerimento

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) um requerimento que solicitava informações sobre as movimentações feitas entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 nas contas bancárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde.

A favor

Sete vereadores votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Diego era o autor do requerimento.