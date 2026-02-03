Requerimento
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) um requerimento que solicitava informações sobre as movimentações feitas entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 nas contas bancárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde.
A favor
Sete vereadores votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Diego era o autor do requerimento.
Contra
Outros 10 vereadores votaram contra: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União Brasil), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Edson Oliveira (PSD) não estava na sessão. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), votaria apenas em caso de empate.
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Sérgio, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias úteis quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.