Requerimento

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) um requerimento que solicitava informações sobre os repasses da Prefeitura para o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) no ano de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A favor

Seis vereadores votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL) e Talita (PSB). Diego era o autor do requerimento.