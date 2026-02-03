Requerimento
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) um requerimento que solicitava informações sobre os repasses da Prefeitura para o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) no ano de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A favor
Seis vereadores votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL) e Talita (PSB). Diego era o autor do requerimento.
Contra
Outros 11 vereadores votaram contra: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União Brasil), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Edson Oliveira (PSD) não estava na sessão. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), votaria apenas em caso de empate.
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Sérgio, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias úteis quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.