OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
LÍDER DO GOVERNO

Sérgio troca vereador que representará governo na Câmara

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TV Câmara
Novo líder do governo é Bobi, que substituirá Alberto Barreto
Troca
O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), esteve na Câmara nessa terça-feira (3), na primeira sessão do ano, e anunciou uma troca na função de líder do governo.

Líder
O vereador Alberto Barreto (PRD), que atuou como líder do governo em 2025, foi substituído pelo vereador Bobi (PRD), que já havia exercido a função na gestão do ex-prefeito José Saud (PP).

Representante
O líder do governo representa o prefeito na Câmara. Cabe a ele, por exemplo, pedir a inclusão ou a retirada de projetos de autoria de Sérgio da pauta.

