Troca

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), esteve na Câmara nessa terça-feira (3), na primeira sessão do ano, e anunciou uma troca na função de líder do governo.

Líder

O vereador Alberto Barreto (PRD), que atuou como líder do governo em 2025, foi substituído pelo vereador Bobi (PRD), que já havia exercido a função na gestão do ex-prefeito José Saud (PP).