Começo do ano é a hora de iniciar a caça aos itens da lista de material escolar. Se a opção é economizar ou encontrar o personagem favorito da criançada, as Livrarias Curitiba e Catarinense tem opções para todos os bolsos e gostos.

Referência na venda de material escolar há mais de 60 anos, a expectativa de crescimento das vendas em 2026 é de 10% em relação ao ano anterior, apostando em itens com preços imbatíveis e de personagens licenciados que estão no coração das crianças.

São mais de 6 mil itens diferentes de volta às aulas nas lojas da rede, sendo 1 mil novos para 2026. Foram comprados mais de 250 mil cadernos, 70 mil caixas de lápis de cor e 18 mil mochilas para abastecer toda a rede de lojas e e-commerce. Além dos materiais tradicionais sempre solicitados nas listas escolares, as Livrarias Curitiba e Catarinense possuem também produtos especializados para crianças neurodivergentes, como cadernos, tesouras, abafador de ruídos e lápis de cores especiais.

Mas, a dica para quem quer encontrar tudo em um só lugar e ainda economizar, é começar a fazer a lista escolar mais cedo para ter tempo de pesquisar! Para quem busca economia também é possível encontrar uma cesta básica escolar com preços imperdíveis, contendo os itens mais procurados por apenas R$ 60,98. E para aliviar nas contas que são típicas do começo do ano, nas Livrarias Curitiba e Catarinense é possível parcelar a compra da lista escolar em até 10x sem juros.

Para economizar

Na seleção “Tá Barato” das Livrarias Curitiba e Catarinense é possível encontrar várias opções de itens de materiais escolares, em conta, como: Caderno Universitário Peppers Tilibra 10 matérias (de R$ 20,80 por R$ 15,90), Caderno Universitário Peppers Tilibra 1 matéria (de R$ 11,60 por R$ 8,90), Caderno Linguagem D+ Brochura Tilibra (de R$ 7,70 por R$ 4,50), Apontador com depósito Faber-Castell (de R$ 7,80 por R$ 3,90), Massa de modelar Soft 12 cores (de R$ 9,20 por R$ 4,80). Esses e outros materiais em promoção podem ser encontrados nas lojas físicas ou no site/APP.

CRÉDITO: Divulgação Grupo Livrarias Curitiba

Personagens mais queridos, dos atuais aos clássicos

A gente sabe que a criançada ama retornar às aulas acompanhadas de seus personagens favoritos. Por isso, a Livrarias Curitiba e Catarinense preparou diversas opções de cadernos, lápis, canetas e muitos outros itens de materiais escolares com as figuras mais adoradas pelos pequenos e até mesmo pelos adultos. Fica difícil resistir.



Stitch + Lotso

Para quem ama alienígena azul Stitch, vai poder fazer a festa com itens com: Maleta de Pintura Stitch com 72 itens (de R$ 159,00 por R$ 89,00), Caderno Universitário 1 matéria Stitch com 80 folhas (de R$ 65,20 por R$ 32,90), Kit Escolar Stitch com 4 itens (de R$ 20,70 por R$ 11,90) e muito mais! O ursinho Lotso, personagem da animação de Toy Story 3 também vem para encantar a criançada neste Volta às Aulas, com itens desde o clássico Caderno Universitário Lotso até estojos com pelúcia.

CRÉDITO: Divulgação Grupo Livrarias Curitiba

Harry Potter

Para os que gostariam de estudar em Hogwarts e são apaixonados por Harry Potter, algumas das opções são: Caderno Fichário Universitário 1 matéria Harry Potter com 96 folhas (de R$ 44,10 por R$ 34,90), Kit Escolar Lápis de Cor 12 cores Harry Potter Leo & Leo (de R$ 54,00 por R$ 34,90), Caneta Esferográfica em formato de varinha Harry Potter Leo & Leo (de R$ 69,30 por R$ 34,90), além de outros itens do bruxo mais querido.

CRÉDITO: Divulgação Grupo Livrarias Curitiba

Snoopy e Tico&Teco

Outro personagem que voltou com tudo para alegrar este período de Volta às Aulas foi o querido Snoopy, com diversas opções, como: Caderno Brochurão Snoopy 80 folhas (de R$ 60,00 por R$ 34,90 cada), Caderno Cartografia Snoopy Espiral com 80 folhas (de R$ 60,80 por R$ 36,90), Borracha Snoopy Tilibra (de R$ 5,50 por R$ 3,90). Além dele, os esquilos Tico & Teco também estão de volta neste ano com sua simpatia e fofura.





CRÉDITO: Divulgação Grupo Livrarias Curitiba



Guerreiras do KPop

E, vindo diretamente da animação sul coreana para o Brasil, a estética vibrante das Guerreiras do K-Pop também estreiam neste Volta às Aulas, com diversas opções de caderno, com os modelos Universitários com 1, 10 e 16 matérias, Brochura e até o de Cartografia.

CRÉDITO: Divulgação Grupo Livrarias Curitiba

Cadernos perfumados e inteligentes

Já para quem ama um caderno diferente a novidade para este ano são os cadernos perfumados da Dani Fernandes, que vão de verbena e limão até flor de figo e tênue. O Caderno Universitário Verbena e Limão com 80 folhas (De R$ 113,30 por R$ 79,00). Outra opção que nunca sai de moda são os cadernos inteligentes, com opções a partir de R$ 59,00 na versão pequena “Inteligine” até R$ 245,00 no tamanho grande.



CRÉDITO: Divulgação Grupo Livrarias Curitiba



Ganhe+

Assim como já é tradicional desse período do ano, a Livrarias Curitiba e Catarinense deram início a promoção Ganhe+. A cada R$ 200,00 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer a 40 sorteios de R$ 1.000,00 cada.

Os sorteios são feitos ao vivo pelo perfil do Instagram da Livrarias (@grupolivrariascuritiba) toda segunda-feira, às 17h, é realizado o sorteio de 4 ganhadores. O primeiro sorteio ocorreu no dia 9/12/2025 e o último será no dia 10/02/2026. É a chance de realizar a lista escolar e ainda, se contemplado, ganhar mais R$ 1000,00 em vale-compras da livraria.

Sobre

O Grupo Livrarias Curitiba nasceu na capital paranaense em 1963 e atualmente tem 24 lojas nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Composta pelas Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense, a empresa é a maior rede de livrarias do Sul do Brasil. A companhia engloba um e-commerce e um app para vendas online, a marca LivLov, a editora Libris, área de vendas por atacado e uma distribuidora de livros, artigos de papelaria, presentes e brinquedos, com mais de 1 milhão de produtos para abastecer seus canais de vendas.

Acesse: www.livrariascuritiba.com.br.

