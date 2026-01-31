O novo bairro planejado Parque Una São José dos Campos, que está sendo construído na região oeste da cidade, no icônico “terreno das vaquinhas e dos girassóis”, já está com 25% da infraestrutura pronta e projeta construir os quatro primeiros empreendimentos no local em 2026, com oferta pretendida de R$ 800 milhões no ano.
Segundo Fabiano De Marco, cofundador e sócio da Idealiza Cidades, empresa responsável pelo projeto, a previsão é de lançar dois empreendimentos residenciais e dois corporativos no novo bairro em 2026. Os preços devem ser negociados na faixa de R$ 18 mil o metro quadrado.
“Começamos a obra em dezembro de 2024, com 36 meses para entrega. Ou seja, estamos com 13 meses de obra. Neste ano de 2026 pretendemos lançar os quatro primeiros empreendimentos do bairro”, afirmou o De Marco. “Empreendimentos com arquitetura contemporânea, em uma qualidade que impressionará a cidade, tenho certeza”.
O novo bairro obteve o aval da Prefeitura de São José dos Campos para construir os primeiros lotes. A obra está sendo feita no icônico “terreno das vaquinhas e dos girassóis”, no Jardim Aquarius, na região oeste de São José.
“O decreto é o marco regulatório para concluir as aprovações destes empreendimentos iniciais. Os quatro projetos já estão em trâmite na Prefeitura desde 2025”, explicou De Marco.
Um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo, o novo bairro planejado Parque Una São José dos Campos pode abrigar até 40 mil pessoas, entre moradores e trabalhadores.
O projeto terá 60 torres residenciais e comerciais, além de uma ampla infraestrutura urbana planejada, com áreas verdes e comunitárias.
A construção foi liberada pela Prefeitura por meio do decreto nº 20.159, de 9 de janeiro de 2026, assinado pelo prefeito Anderson Farias (PSD). O documento libera a construção dos lotes integrantes das quadras A, E e H do loteamento, desde que possuam ao menos uma de suas testadas voltada para a avenida Cassiano Ricardo.
Novo bairro
O projeto, que prevê R$ 11 bilhões em valor geral de vendas (VGV), ocupará uma área de 560 mil m² no coração da zona urbana joseense. Segundo os desenvolvedores, o novo bairro será executado por etapas e terá conclusão estimada em oito anos.
O novo bairro terá 110 mil metros quadrados de áreas verdes, calçadas largas, bosques, pista multiuso, jardins de chuva, além de toda fiação subterrânea.
Entre os equipamentos previstos estão academia ao ar livre, praças esportivas, área pet, mirante elevado com vista para a Serra da Mantiqueira, além de um playground assinado pelo paisagista holandês Elger Blitz, que utiliza referências da natureza na criação dos brinquedos.
O empreendimento será dividido em duas grandes áreas: o Parque Central, que concentrará edifícios de uso misto, cafés, comércio e serviços, e o Parque da Nascente, voltado para residências.
No Parque Central já está instalada a Casa Una, prédio de 20 mil m² que funcionará como centro de atividades e espaço de convivência, com lojas no térreo, escritórios em andares intermediários e rooftop dedicado à gastronomia.
Um sistema de segurança inteligente também será implantado, seguindo o conceito de Prevenção de Crimes pelo Design Ambiental (CPTED), que utiliza urbanismo para inibir a criminalidade.
Com esse modelo, o Parque Una promete mudar o perfil urbanístico de São José dos Campos, transformando a antiga área rural em um bairro moderno, sustentável e conectado.
No ano passado, Parque Una São José dos Campos ganhou o prêmio Global Architecture & Design Awards 2025, na categoria Urban Design. Este mesmo prêmio já condecorou arquitetos reconhecidos mundialmente, como Zaha Hadid (1950-2016) e Norman Foster.