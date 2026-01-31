O novo bairro planejado Parque Una São José dos Campos, que está sendo construído na região oeste da cidade, no icônico “terreno das vaquinhas e dos girassóis”, já está com 25% da infraestrutura pronta e projeta construir os quatro primeiros empreendimentos no local em 2026, com oferta pretendida de R$ 800 milhões no ano.

Segundo Fabiano De Marco, cofundador e sócio da Idealiza Cidades, empresa responsável pelo projeto, a previsão é de lançar dois empreendimentos residenciais e dois corporativos no novo bairro em 2026. Os preços devem ser negociados na faixa de R$ 18 mil o metro quadrado.