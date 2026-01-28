A Prefeitura de São José dos Campos liberou a construção do loteamento Parque Una, que será construído no Jardim Aquarius, na região oeste da cidade, no antigo “terreno das vaquinhas e dos girassóis”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Trata-se de um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo. Com previsão de abrigar até 40 mil pessoas entre moradores e trabalhadores, o Parque Una São José dos Campos terá 60 torres residenciais e comerciais, além de uma ampla infraestrutura urbana planejada.