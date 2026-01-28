A Prefeitura de São José dos Campos liberou a construção do loteamento Parque Una, que será construído no Jardim Aquarius, na região oeste da cidade, no antigo “terreno das vaquinhas e dos girassóis”.
Trata-se de um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo. Com previsão de abrigar até 40 mil pessoas entre moradores e trabalhadores, o Parque Una São José dos Campos terá 60 torres residenciais e comerciais, além de uma ampla infraestrutura urbana planejada.
A construção foi liberada pela Prefeitura por meio do decreto nº 20.159, de 9 de janeiro de 2026, assinado pelo prefeito Anderson Farias (PSD). O decreto libera a construção dos lotes integrantes das quadras A, E e H do loteamento, desde que possuam ao menos uma de suas testadas voltada para a avenida Cassiano Ricardo. Segundo o documento, o loteamento está localizado em ZM3 (Zona Mista Três) e Centralidade Municipal.
Novo bairro
O projeto, que prevê R$ 11 bilhões em valor geral de vendas (VGV), ocupará uma área de 560 mil m² no coração da zona urbana joseense. Segundo os desenvolvedores, o novo bairro será executado por etapas e terá conclusão estimada em oito anos.
O novo bairro terá 110 mil metros quadrados de áreas verdes, calçadas largas, bosques, pista multiuso, jardins de chuva, além de toda fiação subterrânea.
Entre os equipamentos previstos estão academia ao ar livre, praças esportivas, área pet, mirante elevado com vista para a Serra da Mantiqueira, além de um playground assinado pelo paisagista holandês Elger Blitz, que utiliza referências da natureza na criação dos brinquedos.
O empreendimento será dividido em duas grandes áreas: o Parque Central, que concentrará edifícios de uso misto, cafés, comércio e serviços, e o Parque da Nascente, voltado para residências.
No Parque Central já está instalada a Casa Una, prédio de 20 mil m² que funcionará como centro de atividades e espaço de convivência, com lojas no térreo, escritórios em andares intermediários e rooftop dedicado à gastronomia.
Um sistema de segurança inteligente também será implantado, seguindo o conceito de Prevenção de Crimes pelo Design Ambiental (CPTED), que utiliza urbanismo para inibir a criminalidade.
Com esse modelo, o Parque Una promete mudar o perfil urbanístico de São José dos Campos, transformando a antiga área rural em um bairro moderno, sustentável e conectado.