Casada e mãe de dois filhos, a massagista, esteticista e empresária Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, de Campos do Jordão, morreu ao lado do filho caçula em um grave acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na noite dessa terça-feira (27). O menino João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos, também não sobreviveu aos ferimentos. O filho mais velho dela foi socorrido e internado no hospital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Thalysianne era proprietária do Studio Thaly Terapias Integradas, em Campos do Jordão, especializado em massagem e estética corporal. O negócio tinha mais de oito anos. Ela era especialista em alívio de dores e realizava atendimento personalizado.