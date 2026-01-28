Casada e mãe de dois filhos, a massagista, esteticista e empresária Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, de Campos do Jordão, morreu ao lado do filho caçula em um grave acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na noite dessa terça-feira (27). O menino João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos, também não sobreviveu aos ferimentos. O filho mais velho dela foi socorrido e internado no hospital.
Thalysianne era proprietária do Studio Thaly Terapias Integradas, em Campos do Jordão, especializado em massagem e estética corporal. O negócio tinha mais de oito anos. Ela era especialista em alívio de dores e realizava atendimento personalizado.
Nas redes sociais, em 28 de outubro de 2023, ela publicou uma foto ao lado do filho caçula (veja abaixo) pelo aniversário do menino. Na postagem, ela fez uma declaração de amor ao filho.
“Ontem foi dia do nosso caçulinha, dono de um sorriso lindo, o grudinho da mamãe, que sempre me assusta com um abraço surpresa do nada. Filho, você veio completar nossa família com seu jeitinho único de ser, carinhoso, engraçado, acolhedor, amoroso, tudo pra você vira motivo de piada”, escreveu ela.
“Que presente incrível ser sua mamãe meu amorzinho! Que seus sonhos sejam sempre abençoados pelo Senhor, que seu caminho e sua vida sejam guardados por Ele! Que seu maior desejo, se torne pequeno perto do que Deus faça em você e através de você!! Que você continue espalhando essa alegria e esse brilho por onde passar!! Te amo do tamanho do universo meu amooor!”, completou a empresária.
Thalysianne e o filho João Vítor chegaram a receber atendimento no local do acidente, mas morreram após dar entrada no pronto-socorro de Campos do Jordão, segundo o boletim de ocorrência. A Prefeitura de Campos do Jordão decretou luto oficial na cidade por três dias em razão do trágico acidente.
O acidente
O acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (27), por volta de 19h, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba. Os feridos foram levados para hospitais em Taubaté e Campos do Jordão.
Conforme as informações iniciais, um Jeep Renegade e um VW Fox seguiam no sentido Taubaté. No sentido contrário, em direção a Campos do Jordão, trafegava um VW Tiguan. Em determinado momento, o VW Fox teria colidido com o Tiguan. Na sequência, o Tiguan se chocou com o Jeep Renegade.
A Polícia Técnica foi acionada e realizou perícia no local. A autoridade policial registrou que os laudos periciais (do local e dos veículos) são fundamentais para esclarecer a dinâmica e eventual responsabilidade, e que o caso deve avançar no âmbito de inquérito. Além das duas mortes, o registro policial aponta feridos nos veículos envolvidos.
No carro onde estavam as vítimas fatais, o irmão de João Vítor, de 13 anos, ficou ferido. Uma adolescente da mesma idade também ficou machucada. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceram internados, conforme o boletim de ocorrência.
No VW Tiguan, o condutor, de 30 anos, e as mulheres, duas de 24 anos, uma de 30 e outra de 27, eum homem, de 22, também sofreram ferimentos e foram encaminhados para unidades de saúde em Taubaté e Campos do Jordão. O motorista do Jeep Renegade, de 48 anos, não se feriu.
O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A apuração deve considerar depoimentos, imagens e, principalmente, os laudos periciais para definir a dinâmica e as responsabilidades.