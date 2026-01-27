A Justiça anulou a nova licitação do programa Cidade Inteligente, da Prefeitura de São José dos Campos, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A decisão foi expedida nessa terça-feira (27) pela juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública, em ação movida pela empresa Vero, que é a atual fornecedora do serviço e havia ficado em segundo lugar na nova licitação, com proposta de R$ 64,85 milhões ao longo de cinco anos.