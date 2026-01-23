Câmeras flagraram um homem apontando o que parece ser uma arma para a cabeça de outro nas dependências da Rodoviária Velha (Terminal Central), no Centro de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cena, registrada por câmeras de segurança e compartilhada em redes sociais, provocou correria e levantou suspeita de tentativa de homicídio ou roubo no local, mas a Polícia Militar não encontrou vítima baleada durante as buscas e o desfecho terminou com a apreensão de dois simulacros (armas de brinquedo).