Câmeras flagraram um homem apontando o que parece ser uma arma para a cabeça de outro nas dependências da Rodoviária Velha (Terminal Central), no Centro de São José dos Campos.
A cena, registrada por câmeras de segurança e compartilhada em redes sociais, provocou correria e levantou suspeita de tentativa de homicídio ou roubo no local, mas a Polícia Militar não encontrou vítima baleada durante as buscas e o desfecho terminou com a apreensão de dois simulacros (armas de brinquedo).
De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar uma denúncia de “pessoa baleada” no Terminal Rodoviário Velho, na rua Claudino Pinto. No interior do terminal, os policiais fizeram varredura, mas não localizaram nenhuma vítima de disparo de arma de fogo. Populares relataram que dois homens discutiam — um de blusa preta e outro de blusa azul — e que um deles estaria armado.
Nas imagens que circulam, câmeras flagram homem em atitude agressiva, encostando a suposta arma na cabeça de outro. A gravação reforçou os relatos de testemunhas ouvidas no terminal, que citaram uma discussão e a suspeita de que o homem armado tentava “matar ou roubar” o outro. Com a chegada da viatura, segundo esses relatos, os dois teriam fugido por entre os ônibus.
Segundo o registro, ao chegar ao Terminal Central, a equipe da PM procurou por toda a extensão da rodoviária, mas não encontrou ferido. Ainda assim, com base no que foi informado por populares, os policiais tentaram abordar o homem de blusa preta, iniciando acompanhamento dentro do terminal.
Durante a perseguição, o suspeito teria dispensado um objeto semelhante a arma de fogo no chão, próximo às bancas da rodoviária — informação repassada por testemunhas, já que o descarte não teria sido visualizado diretamente pela equipe. Mesmo assim, o homem conseguiu escapar naquele momento.
O boletim aponta que o suspeito foi localizado e abordado depois na Rua Siqueira Campos. Nada de ilícito foi encontrado com ele na hora da abordagem. Já durante o deslocamento para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), outra equipe policial comunicou que localizou mais um simulacro de arma de fogo no interior do terminal rodoviário, totalizando dois simulacros apreendidos e vinculados ao mesmo indivíduo.