Identificado como Emilio Brasil, o homem detido com a adolescente Kamilly Milena Batista Vilela, de 14 anos, resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, tem 55 anos, não possuía habilitação para dirigir e estava foragido da Justiça. A informação consta no boletim de ocorrência registrado após a abordagem em Roseira.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Kamilly estava desaparecida desde a madrugada do dia 19 de janeiro, quando saiu de casa, em São José dos Campos, e não retornou. O caso mobilizou familiares, moradores da cidade e ganhou grande repercussão nas redes sociais.
Abordagem na Dutra
Segundo a PRF, a equipe recebeu informações de que um Volkswagen Fox amarelo, que trafegava pela Dutra, poderia estar transportando a adolescente. O veículo foi localizado por volta das 13h10, no km 78 da BR-116, no sentido Rio–São Paulo.
Durante a abordagem, os policiais confirmaram que a passageira era Kamilly e que o motorista era Emilio Brasil, morador do mesmo bairro da adolescente. Ele alegou ser tio da jovem, versão que levantou suspeitas e não foi comprovada.
Mandado de prisão em aberto
Após consulta aos sistemas oficiais, os agentes constataram que Emilio Brasil possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Criminais do Foro de Itapetininga, relacionado a um processo por furto. Diante disso, ele recebeu voz de prisão.
Ainda conforme o registro policial, Emilio não era habilitado e o veículo apresentava pneus traseiros em mau estado de conservação, sendo apreendido administrativamente.
Acompanhamento do Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar de Roseira foi acionado e acompanhou a adolescente durante o registro da ocorrência de encontro de pessoa. Kamilly foi encontrada sem ferimentos aparentes e ficou sob responsabilidade do órgão de proteção.
O homem preso foi encaminhado ao IML de Guaratinguetá para exame de corpo de delito e, em seguida, levado à cadeia pública de Lorena, onde permanecerá à disposição da Justiça até a audiência de custódia.
A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da saída da adolescente, a relação dela com o suspeito e se houve algum outro crime envolvido.