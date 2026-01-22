Identificado como Emilio Brasil, o homem detido com a adolescente Kamilly Milena Batista Vilela, de 14 anos, resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, tem 55 anos, não possuía habilitação para dirigir e estava foragido da Justiça. A informação consta no boletim de ocorrência registrado após a abordagem em Roseira.

Kamilly estava desaparecida desde a madrugada do dia 19 de janeiro, quando saiu de casa, em São José dos Campos, e não retornou. O caso mobilizou familiares, moradores da cidade e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Abordagem na Dutra