As chuvas registradas nas últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba entre os maiores acumulados do estado de São Paulo, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O destaque regional ficou para Aparecida, que registrou 55 milímetros de chuva, o segundo maior volume do estado no período. Logo depois aparecem Ubatuba, com 50 mm, Potim (42 mm), Lagoinha (41 mm) e Guaratinguetá (39 mm).