As chuvas registradas nas últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba entre os maiores acumulados do estado de São Paulo, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O destaque regional ficou para Aparecida, que registrou 55 milímetros de chuva, o segundo maior volume do estado no período. Logo depois aparecem Ubatuba, com 50 mm, Potim (42 mm), Lagoinha (41 mm) e Guaratinguetá (39 mm).
Em São José dos Campos, o acumulado chegou a 31 mm, volume suficiente para manter o alerta para áreas de risco e atenção redobrada das equipes de Defesa Civil. No ranking estadual, o maior volume foi registrado em Sertãozinho, com 73 milímetros.
Nesta sexta-feira (23), segundo a Defesa Civil do Estado, o dia começou com garoas em pontos da faixa leste do estado de São Paulo, especialmente na capital paulista e no Vale do Paraíba.
Ao longo do dia, as chuvas ocorrem de forma isolada, com maior concentração prevista para o Vale do Paraíba e para municípios que fazem divisa com o estado de Minas Gerais, mas sem acumulados expressivos.
Com o passar das horas, os termômetros entram em elevação e, durante a tarde, a temperatura máxima pode alcançar cerca de 24 °C na capital paulista e 26 °C no interior do Estado.