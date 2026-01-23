De acordo com o novo boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) , o litoral de São Paulo apresenta 24 praias impróprias para o banho.
O Litoral Norte concentra 9 desses pontos.
As praias não recomendadas estão sinalizadas pela bandeira vermelha da Cetesb.
Caraguatatuba: Prainha e Indaiá.
São Sebastião: Preta do Norte.
Ilhabela: Itaquanduba, Portinho e Julião.
Bandeira vermelha
A bandeira vermelha indica que a quantidade de bactérias na água ultrapassou os limites de segurança, podendo causar doenças.
Isso acontece por contaminação com esgoto ou drenagem urbana.
O risco de contaminação aumenta após chuvas intensas, que carregam detritos diretamente para o mar.
Recomendações
A Cetesb orienta que os banhistas respeitem a sinalização e evitem o contato com a água nos locais impróprios.
Além disso, não nadar próximo a desembocaduras de rios ou galerias de águas pluviais e, mesmo em praias com bandeira verde (próprias), deve-se evitar o banho nas primeiras 24 horas após chuvas fortes.