Um homem foi preso e uma arma foi apreendida em ação da Polícia Militar no bairro Santa Inês III, zona leste de São José dos Campos.
A prisão ocorreu na quinta-feira (22), quando a equipe da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) recebeu a informação sobre um suspeito armado.
Em diligência ao local, o homem foi abordado. No bolso da calça que vestia, foram encontradas seis munições intactas de calibre .32.
Em busca domiciliar, os policiais localizaram um revólver da marca Taurus, calibre .32, com numeração suprimida, sobre um veículo na garagem da residência.
Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de São José dos Campos, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.