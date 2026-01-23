Um homem foi preso e uma arma foi apreendida em ação da Polícia Militar no bairro Santa Inês III, zona leste de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quinta-feira (22), quando a equipe da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) recebeu a informação sobre um suspeito armado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp