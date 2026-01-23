Um homem furtou uma televisão Samsung de 46 polegadas do Colégio Progressão, em Caçapava, e foi preso em flagrante ao tentar fugir com o aparelho.
O furto aconteceu na quinta-feira (22), e a equipe policial foi acionada com o crime já consumado.
Nos arredores do local, policiais militares da 3ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ouviram barulhos vindos de um terreno baldio e, ao checarem, identificaram o autor do crime tentando carregar o aparelho.
Ao notar a presença da equipe, o homem tentou resistir à abordagem, mas foi contido e detido.
Ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.
O aparelho de televisão foi recuperado e devolvido à diretora da instituição de ensino.