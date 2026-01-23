Um homem furtou uma televisão Samsung de 46 polegadas do Colégio Progressão, em Caçapava, e foi preso em flagrante ao tentar fugir com o aparelho.

O furto aconteceu na quinta-feira (22), e a equipe policial foi acionada com o crime já consumado.

