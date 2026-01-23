Duas ocorrências simultâneas de pane mecânica mobilizaram as equipes de socorro da Concessionária Tamoios, em Caraguatatuba nas rodovias SPI 097/055 e SPI 065/099.
Os incidentes, que envolveram uma carreta pesada e um ônibus de passageiros, começaram por volta das 12h40 de quinta-feira (22), em pontos próximos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Carreta imobilizada e interdição em alça de retorno
O primeiro registro ocorreu no km 11,600 da rodovia SPI 097/055, no sentido leste.
Uma carreta Volvo/FH 540, que transportava uma esteira de 30 toneladas com origem no Porto de São Sebastião e destino a Guarulhos, sofreu uma falha mecânica ao acessar o retorno.
O veículo ficou imobilizado, causando a interdição total da alça.
Durante o bloqueio, o tráfego precisou ser desviado para retornos próximos ao Hospital Regional e à rodoviária de Caraguatatuba.
A via foi totalmente liberada às 16h24 e o condutor saiu ileso.
Superaquecimento de motor em ônibus com 31 passageiros
A cerca de quatro quilômetros de distância, um ônibus Scania Comil apresentou superaquecimento de motor no km 16 da rodovia SPI 065/099.
O veículo seguia no sentido norte, de Ubatuba para São Paulo, quando parou sobre o acostamento.
A ocorrência foi considerada de criticidade moderada por envolver transporte coletivo, totalizando 31 passageiros ilesos.
As duas ocorrências foram finalizadas em segurança e sem feridos.