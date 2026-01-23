Duas ocorrências simultâneas de pane mecânica mobilizaram as equipes de socorro da Concessionária Tamoios, em Caraguatatuba nas rodovias SPI 097/055 e SPI 065/099.

Os incidentes, que envolveram uma carreta pesada e um ônibus de passageiros, começaram por volta das 12h40 de quinta-feira (22), em pontos próximos.

