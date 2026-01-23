23 de janeiro de 2026
INCIDENTE

Panes mecânicas simultâneas travam rodovias em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Veículo sofreu pane mecânica
Veículo sofreu pane mecânica

Duas ocorrências simultâneas de pane mecânica mobilizaram as equipes de socorro da Concessionária Tamoios, em Caraguatatuba nas rodovias SPI 097/055 e SPI 065/099.

Os incidentes, que envolveram uma carreta pesada e um ônibus de passageiros, começaram por volta das 12h40 de quinta-feira (22), em pontos próximos.

Carreta imobilizada e interdição em alça de retorno

O primeiro registro ocorreu no km 11,600 da rodovia SPI 097/055, no sentido leste.

Uma carreta Volvo/FH 540, que transportava uma esteira de 30 toneladas com origem no Porto de São Sebastião e destino a Guarulhos, sofreu uma falha mecânica ao acessar o retorno.

O veículo ficou imobilizado, causando a interdição total da alça.

Durante o bloqueio, o tráfego precisou ser desviado para retornos próximos ao Hospital Regional e à rodoviária de Caraguatatuba.

A via foi totalmente liberada às 16h24 e o condutor saiu ileso.

Superaquecimento de motor em ônibus com 31 passageiros

A cerca de quatro quilômetros de distância, um ônibus Scania Comil apresentou superaquecimento de motor no km 16 da rodovia SPI 065/099.

O veículo seguia no sentido norte, de Ubatuba para São Paulo, quando parou sobre o acostamento.

A ocorrência foi considerada de criticidade moderada por envolver transporte coletivo, totalizando 31 passageiros ilesos.

As duas ocorrências foram finalizadas em segurança e sem feridos.

