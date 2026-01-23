Quatro pessoas ficaram feridas após o tombamento de uma kombi na Rodovia Rio-Santos.

O acidente ocorreu na quinta-feira (22), por volta das 15h10, em uma curva próxima à praia de Toque-Toque Pequeno, no município de São Sebastião.

