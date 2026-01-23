Quatro pessoas ficaram feridas após o tombamento de uma kombi na Rodovia Rio-Santos.
O acidente ocorreu na quinta-feira (22), por volta das 15h10, em uma curva próxima à praia de Toque-Toque Pequeno, no município de São Sebastião.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de resgate chegou ao local, as quatro vítimas já estavam fora do veículo.
Entre os feridos atendidos pelos bombeiros estão um homem de 72 anos, que apresentava um corte profundo no braço esquerdo, e um homem de 50 anos, com deslocamento no ombro. Outras duas vítimas receberam atendimento da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Todos os envolvidos foram socorridos e encaminhados ao Hospital de São Sebastião para avaliação médica e tratamento.
As causas do acidente ainda não foram informadas.