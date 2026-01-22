22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MERCADO DA BOLA

VÍDEO: Casemiro anuncia saída do Manchester United

Por Da Redação | Manchester
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação Manchester United
O volante joseense Casemiro
O volante joseense Casemiro

O Manchester United anunciou nesta quinta-feira (22) que o volante Casemiro deixará o clube ao final da temporada 2025/26 da Premier League.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dessa forma, o atleta, nascido em São José dos Campos, não terá seu contrato renovado e deixará Old Trafford de graça, virando agente livre depois de junho. Ele ainda não divulgou para qual clube irá atuar na próxima temporada.

Após iniciar a carreira no São Paulo, foi para o Real Madrid, onde ainda passou um ano no Porto de Portugal por empréstimo antes de brilhar no time merengue. E, em 2023, foi para o time inglês.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários