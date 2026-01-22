O Manchester United anunciou nesta quinta-feira (22) que o volante Casemiro deixará o clube ao final da temporada 2025/26 da Premier League.

Dessa forma, o atleta, nascido em São José dos Campos, não terá seu contrato renovado e deixará Old Trafford de graça, virando agente livre depois de junho. Ele ainda não divulgou para qual clube irá atuar na próxima temporada.