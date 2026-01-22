A família do técnico Ronan Tyezer, do sub-20 do Águia de Marabá, adversário do Taubaté na Copa São Paulo de Futebol Junior, autorizou a doação de órgãos após a confirmação da morte encefálica do treinador. O corpo permanecerá sob cuidados médicos por cerca de 72 horas para a realização dos procedimentos previstos em protocolo, e o traslado para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26).

Ronan Tyezer estava internado havia sete dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Gurupi, no Tocantins. Ele foi socorrido com vida após um grave acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20 do Águia de Marabá.