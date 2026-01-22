A família do técnico Ronan Tyezer, do sub-20 do Águia de Marabá, adversário do Taubaté na Copa São Paulo de Futebol Junior, autorizou a doação de órgãos após a confirmação da morte encefálica do treinador. O corpo permanecerá sob cuidados médicos por cerca de 72 horas para a realização dos procedimentos previstos em protocolo, e o traslado para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26).
Ronan Tyezer estava internado havia sete dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Gurupi, no Tocantins. Ele foi socorrido com vida após um grave acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20 do Águia de Marabá.
A colisão ocorreu na noite de quinta-feira (15), na BR-153, nas proximidades do município de Santa Rita, enquanto a equipe retornava de Taubaté, após a disputa da Copinha. A equipe paraense fez três jogos no estádio Joaquinzão, se classificou para a segunda fase do torneio e ainda jogou em Guaratinguetá no mata-mata, quando acabou eliminado pelo Juventude (RS).
O treinador permaneceu hospitalizado em estado grave, sob coma induzido e uso de drogas vasoativas. Sem evolução clínica, a unidade de saúde iniciou o protocolo de avaliação neurológica, que confirmou a morte encefálica. Após o diagnóstico, a família autorizou o desligamento dos aparelhos e a doação de órgãos.
O acidente também causou a morte do preparador físico Hecton Alves, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os demais integrantes da delegação não tiveram ferimentos graves.
Em nota, o Águia de Marabá destacou a decisão da família como um gesto de solidariedade. O clube informou ainda que o velório será realizado no salão paroquial da Igreja São Félix do Valois, em frente ao Estádio Zinho Oliveira, após a chegada do corpo à cidade.