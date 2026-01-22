A FPF (Federação Paulista de Futebol anunciou nesta quinta-feira (22) a alteração na data do Clássico do Vale entre Taubaté e São José, confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 2026.

Inicialmente programada para o dia 7 de fevereiro, às 18h30, a partida foi antecipada para o dia 6 de fevereiro, uma sexta-feira, com novo horário marcado para 19h30. O duelo será disputado no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.