A FPF (Federação Paulista de Futebol anunciou nesta quinta-feira (22) a alteração na data do Clássico do Vale entre Taubaté e São José, confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 2026.
Inicialmente programada para o dia 7 de fevereiro, às 18h30, a partida foi antecipada para o dia 6 de fevereiro, uma sexta-feira, com novo horário marcado para 19h30. O duelo será disputado no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.
Até o momento, a diretoria do Taubaté informou que estão à venda os ingressos para a partida do Taubaté contra a Ferroviária, marcada para este sábado (24). Já as informações sobre a venda de ingressos para o Clássico do Vale ainda não foram divulgadas e devem ser anunciadas posteriormente.
Nos bastidores, o principal motivo para a mudança é a participação do bloco Vai Quem Quer, tradicional no carnaval taubateano, no final de semana do Clássico, o que poderia atrapalhar a mobilidade tanto dos torcedores quanto do bloco carnavalesco.
Esse é o primeiro clássico do ano – em 2025, foram cinco jogos entre os dois rivais, com três vitórias joseenses, um empate e uma vitória do Burro da Central, justamente no mata-mata das quartas de final da Série A-2.
Agora, os dois times cumprem campanha fraca em 2026, cada um com três pontos ganhos em quatro rodadas. Mas, o São José já tem uma vitória, enquanto o Taubaté tem três empates e uma derrota.