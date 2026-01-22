Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O débito foi contraído em exatos 10 anos, entre dezembro de 2015 e dezembro de 2025, período que engloba o fim da gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) e os governos do ex-prefeito Felicio Ramuth (PSD) e do atual prefeito, Anderson Farias (PSD).

A dívida da Prefeitura de São José dos Campos com o IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal) atingiu no fim de dezembro a exata marca de R$ 1 bilhão.

O levantamento sobre o valor total da dívida foi feito pela reportagem com base em quatro novos acordos de parcelamento e reparcelamento de dívidas registrados pela Prefeitura durante essa semana no Cadprev (Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social), do Ministério da Previdência Social. Os acordos foram assinados após aval da Câmara.

Acordos.

Dos quatro novos acordos, três são para parcelar dívidas contraídas no período de junho de 2024 a dezembro de 2025, no governo Anderson. Juntos, somam R$ 390,3 milhões. Desse montante, R$ 291,5 milhões deixaram de ser repassados ao IPSM entre junho de 2024 e agosto de 2025, e terão que ser pagos em 300 parcelas mensais (25 anos). Os outros R$ 98,8 milhões deixaram de ser repassados ao instituto entre setembro e dezembro de 2025, e deverão ser pagos em 60 parcelas (5 anos).

O outro acordo é para reparcelar, em 300 vezes (25 anos), o saldo ainda devido (R$ 609,6 milhões) de três acordos que haviam sido firmados anteriormente. Um dos acordos antigos, por uma dívida original de R$ 169,3 milhões, era pago desde 2017 e envolvia repasses não feitos entre dezembro de 2015 (Carlinhos) e março de 2017 (Felicio). O segundo acordo, por uma dívida original de R$ 144,1 milhões, era pago desde 2022 e envolvia repasses não realizados entre janeiro e setembro de 2021 (Felicio). E o terceiro acordo, por uma dívida original de R$ 320 milhões, era pago desde 2024 e envolvia repasses não feitos entre outubro de 2021 (Felicio) e dezembro de 2023 (Anderson).