Eles venderam tudo nos Estados Unidos para vir ao Brasil e realizar um sonho. Essa é a trajetória de Chris McFly e de sua família, que atravessaram o Atlântico após uma decisão planejada ao longo de anos para desenvolver, em território brasileiro, um projeto idealizado dentro de casa. A escolha por recomeçar no país está ligada a vínculos pessoais, experiências anteriores e à intenção de construir um novo capítulo de vida longe dos Estados Unidos.

A relação de Chris com o Brasil começou há mais de 25 anos, quando viveu por dois anos no Norte do país como missionário. Durante esse período, aprendeu o idioma, conviveu com a cultura local e estabeleceu laços que permaneceram ao longo do tempo. De volta aos Estados Unidos, formou família com a esposa, Chanika McFly, e teve cinco filhos, todos nascidos em solo americano. A decisão de mudar definitivamente para o Brasil foi tomada de forma gradual, a partir da percepção de que o país já fazia parte da história familiar.