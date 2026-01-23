Eles venderam tudo nos Estados Unidos para vir ao Brasil e realizar um sonho. Essa é a trajetória de Chris McFly e de sua família, que atravessaram o Atlântico após uma decisão planejada ao longo de anos para desenvolver, em território brasileiro, um projeto idealizado dentro de casa. A escolha por recomeçar no país está ligada a vínculos pessoais, experiências anteriores e à intenção de construir um novo capítulo de vida longe dos Estados Unidos.
A relação de Chris com o Brasil começou há mais de 25 anos, quando viveu por dois anos no Norte do país como missionário. Durante esse período, aprendeu o idioma, conviveu com a cultura local e estabeleceu laços que permaneceram ao longo do tempo. De volta aos Estados Unidos, formou família com a esposa, Chanika McFly, e teve cinco filhos, todos nascidos em solo americano. A decisão de mudar definitivamente para o Brasil foi tomada de forma gradual, a partir da percepção de que o país já fazia parte da história familiar.
A origem do projeto que motivou a mudança surgiu no ambiente doméstico, como resposta à preocupação com o uso excessivo de telas pelas crianças. A instalação de um trampolim dentro da própria casa passou a reunir os filhos e atrair amigos e familiares, reforçando a convivência e o contato presencial. A experiência deu origem à ideia de criar um espaço voltado à prática de atividades físicas e ao convívio familiar, que mais tarde se consolidou como um parque de aventuras.
O primeiro parque foi inaugurado em Salvador, em 2018, seguido por uma unidade no Rio de Janeiro, em 2020. A expansão continuou com a escolha de São José dos Campos como novo destino da família. Segundo Chris, a decisão levou em conta aspectos urbanos e o perfil da cidade. Após a mudança, a família passou a residir no município e deu sequência ao projeto iniciado anos antes, agora com a estrutura consolidada no Brasil.
O Big Jump USA é o negócio deles e é considerado um dos maiores parques de aventura e eventos do Brasil. Com a proposta de tirar as pessoas das telas e reconectá-las ao movimento e à convivência, o parque oferece atrações como trampolins interligados, tobogãs, tirolesas, balanços, parede de escalada e Laser Tag, além de estrutura pensada para diferentes faixas etárias.