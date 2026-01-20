O comerciante Robson Machado Barbosa, 50 anos, de São José dos Campos, morreu nessa segunda-feira (19). Ele sofreu um infarto fulminante enquanto realizava uma atividade doméstica e, já sem vida, caiu de uma escada. Ele estava em uma residência de Jacareí quando ocorreu o acidente.

Segundo familiares, Robson estava sozinho na casa. Por causa disso, ele não foi socorrido. O comerciante foi encontrado horas depois, já morto.