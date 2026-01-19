O Ministério Público do Estado de São Paulo vai ouvir, nos próximos dias, a jornalista e escritora Milly Lacombe e as ex-curadoras da Flim (Festa Litero Musical) no âmbito de um inquérito civil que apura possível censura na edição de 2025 do evento, realizado em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As oitivas fazem parte da investigação que busca esclarecer a exclusão de Milly da programação da Flim, além de eventuais violações à liberdade de expressão e ao direito de acesso à cultura, garantidos pela Constituição Federal.