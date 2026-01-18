O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar a exclusão da jornalista e escritora Milly Lacombe da 11ª edição da Flim (Festa Litero Musical), realizada em São José dos Campos.

De acordo com a Promotoria, a investigação foi aberta após o recebimento de diversas notícias que apontam possível ato de censura, além de violação à liberdade de expressão e ao direito de acesso à cultura.

É o que aponta a portaria que instaura o inquérito, assinada pelo promotor de Justiça João Marcos Costa de Paiva, de São José.