A Porto Vale promoveu a Festa dos Melhores do Ano, um encontro marcado por reconhecimento, celebração e muita confraternização. O evento reuniu colaboradores e convidados para destacar resultados expressivos e valorizar quem contribuiu para mais um ano de conquistas da corretora.

Reconhecida como a maior corretora de consórcios do Brasil, a Porto Vale encerrou 2025 com mais de R$ 5 bilhões em vendas. A empresa também fez questão de reforçar o orgulho de manter sua sede em São José dos Campos, cidade que acompanha de perto a trajetória de crescimento da marca.