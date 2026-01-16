A Porto Vale promoveu a Festa dos Melhores do Ano, um encontro marcado por reconhecimento, celebração e muita confraternização. O evento reuniu colaboradores e convidados para destacar resultados expressivos e valorizar quem contribuiu para mais um ano de conquistas da corretora.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Reconhecida como a maior corretora de consórcios do Brasil, a Porto Vale encerrou 2025 com mais de R$ 5 bilhões em vendas. A empresa também fez questão de reforçar o orgulho de manter sua sede em São José dos Campos, cidade que acompanha de perto a trajetória de crescimento da marca.
Para tornar a noite ainda mais especial, a celebração contou com uma atração surpresa: o grupo Jeito Moleque. Com um repertório de samba e pagode, a banda animou o público e celebrou, ao lado do time da Porto Vale, os resultados alcançados ao longo do ano.
A festa teve organização da La-Cava Eventos. O buffet ficou sob responsabilidade de Georgia Pacca, enquanto a trilha sonora foi comandada pela banda Brilho no Olhar. A estrutura de som e iluminação foi assinada pela Morgado Produções. O registro em vídeo ficou a cargo da Peu Fotografia, e as fotos sociais foram feitas por Gilberto Freitas.