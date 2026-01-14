Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar no bairro Travessão, em Caraguatatuba.
A ação ocorreu por volta das 22h30 na segunda-feira (12), durante patrulhamento da Força Tática em uma área de alto índice de criminalidade.
Ao notar a aproximação da viatura na rua Egídio Soares dos Santos, o suspeito tentou fugir a pé e descartou porções de cocaína pelo caminho.
Ele foi alcançado pela equipe e, durante a abordagem, confessou a comercialização de entorpecentes, indicando o local onde escondia o material.
No total, foram apreendidas 99 porções de cocaína e 11 de K2, além de um celular e R$ 69 em espécie. A apreensão gerou um prejuízo estimado de R$ 2.000 ao crime organizado.
O rapaz foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.