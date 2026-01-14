Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar no bairro Travessão, em Caraguatatuba.

A ação ocorreu por volta das 22h30 na segunda-feira (12), durante patrulhamento da Força Tática em uma área de alto índice de criminalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp